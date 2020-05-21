Коронавирус. В Киеве снова выросло число заболевших за сутки: карта по районам

Киев. Ослабление карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

За минувшие сутки в Киеве выявили 65 случаев COVID-19, три человека умерли. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди новых заболевших - семеро медиков. За сутки в столице госпитализированы 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2475 случаев COVID-19, 57 человек умерли, 315 выздоровели.

Больше всего новых случаев выявлено в Дарницком и Святошинском районах - по 10 заболевших, в Голосеевском районе - девять.

Данные по районам:

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Дарницкий - 498 заболевших (10 за сутки);

Печерский - 418 (3);

Деснянский - 257 (5);

Днепровский - 227 (6);

Соломенский - 217 (7);

Голосеевский - 206 (9);

Оболонский - 191 (4);

Святошинский - 169 (10);

Шевченковский - 168 (6);

Подольский - 124 (5).

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 22 мая в Украине будет разрешена работа наземного общественного транспорта, а с 25 мая, если позволят условия, — метро.

Вчера сообщалось, что за 19 мая в столице зафиксировали 51 новый случай коронавируса.

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Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко