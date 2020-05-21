Коронавирус. В Киеве снова выросло число заболевших за сутки: карта по районам

За минувшие сутки в Киеве выявили 65 случаев COVID-19, три человека умерли. Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Среди новых заболевших - семеро медиков. За сутки в столице госпитализированы 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2475 случаев COVID-19, 57 человек умерли, 315 выздоровели.
Больше всего новых случаев выявлено в Дарницком и Святошинском районах - по 10 заболевших, в Голосеевском районе - девять.
Данные по районам:
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Дарницкий - 498 заболевших (10 за сутки);
Печерский - 418 (3);
Деснянский - 257 (5);
Днепровский - 227 (6);
Соломенский - 217 (7);
Голосеевский - 206 (9);
Оболонский - 191 (4);
Святошинский - 169 (10);
Шевченковский - 168 (6);
Подольский - 124 (5).
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Инфографика - пресс-служба Виталия Кличко