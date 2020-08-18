Коронавирус. В Киеве третий день подряд снижается число заболевших за сутки

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Дарницком (17), Голосеевском (13), Святошинском и Днепровском (по 11) районах

За сутки в Киеве зафиксированы 88 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 104. Один человек умер от болезни. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - четверо медиков. Восьмерых пациентов госпитализировали. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 75 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 155 человек, заболели - 10 730. Выздоровели 3455 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в в Дарницком (17), Голосеевском (13), Святошинском и Днепровском (по 11) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа.

15 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 рекордное количество человек -1847.

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Владислав Сердюк

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