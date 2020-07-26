Коронавирус. В Киеве упало число новых выявленных заболевших: данные по районам

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Деснянском районе - 18

За минувшие сутки в Киеве заболели коронавирусом 95 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Заболели 40 женщин, 49 мужчин, шесть мальчиков. 10 человек госпитализировали.

Заразились коронавирусом, в том числе и двое медиков.

Больше всего заболевших обнаружили в Деснянском (18), Шевченковском (13) и Печерском (11) районах.

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Владислав Сердюк

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