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Коронавирус. В Киеве упало число новых выявленных заболевших: данные по районам

26.07.2020, 12:22
Коронавирус. В Киеве упало число новых выявленных заболевших: данные по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Деснянском районе - 18

За минувшие сутки в Киеве заболели коронавирусом 95 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Заболели 40 женщин, 49 мужчин, шесть мальчиков. 10 человек госпитализировали. 

Заразились коронавирусом, в том числе и двое медиков. 

Больше всего заболевших обнаружили в Деснянском (18), Шевченковском (13) и Печерском (11) районах. 

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Владислав Сердюк
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