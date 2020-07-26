Коронавирус. В Киеве упало число новых выявленных заболевших: данные по районам
26.07.2020, 12:22
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)
Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Деснянском районе - 18
За минувшие сутки в Киеве заболели коронавирусом 95 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Заболели 40 женщин, 49 мужчин, шесть мальчиков. 10 человек госпитализировали.
Заразились коронавирусом, в том числе и двое медиков.
Больше всего заболевших обнаружили в Деснянском (18), Шевченковском (13) и Печерском (11) районах.
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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