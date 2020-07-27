Коронавирус. В Киеве второй день подряд снижается число выявленных заболевших
В Киеве выявили 7690 заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных – на левом берегу и Печерском районе
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 70 заболевших (днем ранее – 95) коронавирусной болезнью COVID-19, госпитализированы восемь человек. Суточное число выявленных заболевших снижается второй день подряд, говорится в данных на Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.
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За все время эпидемии в Киеве выявили 7690 заболевших, 129 умерших и 2748 выздоровевших.
Динамика эпидемии коронавируса по районам Киева:
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- Дарницкий – 1265 заболевших (+12 за сутки);
- Деснянский – 957 (+13);
- Днепровский – 888 (+7);
- Печерский – 764 (+7);
- Соломянский – 723 (+9);
- Шевченковский – 676 (+4);
- Оболонский – 656 (+6);
- Святошинский – 644 (+3);
- Голосеевский – 611 (+6);
- Подольский – 506 (+3).
- В Украине за сутки выявили 807 новых заболевших. За все время COVID-19 выявили у 65 656 заболевших, из них 1616 умерли, а 36 122 выздоровели.
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