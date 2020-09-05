Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд фиксируют более 300 заболевших
За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 14 792 заболевших. Умерли 234 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Киеве выявили 315 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 319), 42 человека госпитализированы (59). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За сутки в столице выздоровели 97 пациентов (днем ранее - 63), умерли – четыре (восемь).
За все время эпидемии зафиксировали 14 792 заболевших, 4713 выздоровевших и 234 умерших.
Динамика эпидемии по районам Киева:
Дарницкий - 2397 (59)
Деснянский - 1904 (57)
Днепровский - 1779 (22);
Святошинский - 1289 (20);
Печерский - 1264 (29);
Соломенский - 1588 (21);
Оболонский - 1356 (39);
Голосеевский - 1126(16);
Шевченковский - 1106 (23);
Подольский - 983 (33).
- Кабмин обновил список карантинных зон, Киев попал в желтую. Новые правила начнут действовать с понедельника, 7 сентября.
- В Украине выявили рекордное число заболевших за сутки - 2836. Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Харьковской области.
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