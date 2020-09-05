Коронавирус. В Киеве вторые сутки подряд фиксируют более 300 заболевших

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 14 792 заболевших. Умерли 234 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве выявили 315 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 319), 42 человека госпитализированы (59). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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За сутки в столице выздоровели 97 пациентов (днем ранее - 63), умерли – четыре (восемь).

За все время эпидемии зафиксировали 14 792 заболевших, 4713 выздоровевших и 234 умерших.

Динамика эпидемии по районам Киева:

Дарницкий - 2397 (59)

Деснянский - 1904 (57)

Днепровский - 1779 (22);

Святошинский - 1289 (20);

Печерский - 1264 (29);

Соломенский - 1588 (21);

Оболонский - 1356 (39);

Голосеевский - 1126(16);

Шевченковский - 1106 (23);

Подольский - 983 (33).

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Марк Сировой

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