За сутки заболевших COVID-19 выявили во всех областях, больше всего – в Харьковской
В Украине зафиксировали 133 787 заболевших коронавирусом за все время эпидемии. Больше всего больных COVID-19 выявили во Львовской области и в Киеве
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (315 случаев), Харьковской (380), Тернопольской (226) и Одесской (222) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки зафиксировали 2836 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии коронавирус нашли у 133 787 человек, выздоровели 61 649 пациентов, умерли – 2811.
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Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Львовская область – 15 507 заболевших (195 за сутки);
Киев - 14 792 (315);
Черновицкая – 10 958 (172);
Харьковская – 10 692 (380);
Ивано-Франковская - 10 011 (166);
Ровенская - 9634 (99);
Одесская - 8260 (222);
Закарпатская - 7988 (100);
Тернопольская - 7067 (226);
Киевская - 6105 (88);
Волынская - 5791 (68);
Винницкая - 4324 (55);
Житомирская - 3622 (72);
Хмельницкая - 2979 (131);
Днепропетровская - 2625 (55);
Черниговская - 2230 (80);
Черкасская – 1849 (93);
Запорожская - 1848 (80);
Сумская - 1769 (89);
Донецкая - 1591 (15);
Николаевская - 1504 (58);
Полтавская - 916 (30);
Кировоградская - 846 (5);
Херсонская - 464 (20);
Луганская - 415 (22).
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- Кабмин обновил список карантинных зон. Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.
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