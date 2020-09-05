За сутки заболевших COVID-19 выявили во всех областях, больше всего – в Харьковской

В Украине зафиксировали 133 787 заболевших коронавирусом за все время эпидемии. Больше всего больных COVID-19 выявили во Львовской области и в Киеве

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (315 случаев), Харьковской (380), Тернопольской (226) и Одесской (222) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки зафиксировали 2836 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии коронавирус нашли у 133 787 человек, выздоровели 61 649 пациентов, умерли – 2811.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Львовская область – 15 507 заболевших (195 за сутки);

Киев - 14 792 (315);

Черновицкая – 10 958 (172);

Харьковская – 10 692 (380);

Ивано-Франковская - 10 011 (166);

Ровенская - 9634 (99);

Одесская - 8260 (222);

Закарпатская - 7988 (100);

Тернопольская - 7067 (226);

Киевская - 6105 (88);

Волынская - 5791 (68);

Винницкая - 4324 (55);

Житомирская - 3622 (72);

Хмельницкая - 2979 (131);

Днепропетровская - 2625 (55);

Черниговская - 2230 (80);

Черкасская – 1849 (93);

Запорожская - 1848 (80);

Сумская - 1769 (89);

Донецкая - 1591 (15);

Николаевская - 1504 (58);

Полтавская - 916 (30);

Кировоградская - 846 (5);

Херсонская - 464 (20);

Луганская - 415 (22).

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Кабмин обновил список карантинных зон . Новые правила в регионах начнут действовать с понедельника, 7 сентября.

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Марк Сировой

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