Коронавирус. В Киеве выявили более 350 новых заболевших: динамика эпидемии по районам

В Киеве выявили 34 05 заболевших за все время эпидемии коронавируса. За сутки больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировали в Оболонском районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 359 заболевших коронавирусом (днем ранее – 560). Об этом говорится в сводке об эпидемии COVID-19 от Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки в столице умерли 10 инфицированных (днем ранее – 18). Выздоровели 684 пациентов (197).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 34 054 заболевших, 11 744 выздоровевших и 684 умерших.

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Динамика эпидемии по районам столицы, опубликованная пресс-службой мэра Виталия Кличко:

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- Деснянский – 5372 инфицированных за все время эпидемии (+55 за сутки);

- Дарницкий – 4943 (+45);

- Днепровский – 4371 (+51);

- Оболонский – 3729 (+68);

- Святошинский – 2717 (+20);

- Печерский – 2812 (+45);

- Шевченковский – 2335 (+2);

- Подольский – 2269 (+23).

- Голосеевский – 2211 (+21).

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24 октября Кличко заявил, что заболел коронавирусом.

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Марк Сировой

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