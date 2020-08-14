Коронавирус. В Киеве за сутки 158 заболевших - карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

За сутки в Киеве зафиксированы 158 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 133. Один человек умер от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - четверо медиков. 28 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 150 человек, заболели - 10 160. Выздоровели 3316 пациентов, 38 за прошедшие сутки.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком (37), Оболонском (23) и Соломенском (23) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1712 забоелвших (37 за сутки);

Соломенский - 1096 (23);

Оболонский - 908 (23);

Днепровский - 1180 (22);

Шевченковский - 816 (11);

Подольский - 621 (11);

Печерский - 932 (10);

Святошинский - 846 (9);

Деснянский - 1246 (6);

Голосеевский - 803 (6).

За вчера в Украине коронавирус диагностирован у 1732 человек.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Львовской, Одесской областях и Киеве.

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Денис Юдин

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