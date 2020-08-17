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Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 104 заболевших: карта по районам

17.08.2020, 10:32
Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 104 заболевших: карта по районам - Фото
Европейская площадь в Киеве (Фото: пресс-служба КГГА)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Соломенском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 104 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 146. Один человек умер от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - четверо медиков. 21 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 154 человека, заболели - 10 642. Выздоровели 3380 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (21), Дарницком (16) и Соломенском (16) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Денис Юдин
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