Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 104 заболевших: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Соломенском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 104 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 146. Один человек умер от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - четверо медиков. 21 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 154 человека, заболели - 10 642. Выздоровели 3380 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (21), Дарницком (16) и Соломенском (16) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 1464 заболевших COVID-19

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Ровенской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Денис Юдин

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