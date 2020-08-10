Коронавирус. В Киеве за воскресенье зафиксировано 66 заболевших COVID-19 - карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 66 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 120. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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11 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 147 человек, заболели - 9564. Выздоровели 3214 пациентов (9 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Днепровский - 1115 заболевших (14 за сутки);

Дарницкий - 1559 (10);

Деснянский - 1183 (9);

Оболонский - 844 (8);

Соломенский - 1027 (7);

Голосеевский - 766 (7);

Печерский - 896 (3);

Шевченковский - 788 (3);

Святошинский - 801 (3);

Подольский - 585 (2).

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Денис Юдин

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