Коронавирус. В Киеве за воскресенье зафиксировано 66 заболевших COVID-19 - карта
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 66 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 120. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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11 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 147 человек, заболели - 9564. Выздоровели 3214 пациентов (9 за сутки).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 1115 заболевших (14 за сутки);
Дарницкий - 1559 (10);
Деснянский - 1183 (9);
Оболонский - 844 (8);
Соломенский - 1027 (7);
Голосеевский - 766 (7);
Печерский - 896 (3);
Шевченковский - 788 (3);
Святошинский - 801 (3);
Подольский - 585 (2).
- За прошедшие сутки в Украине выявлены 1008 новых заболевших COVID-19.
- Новые заболевшие зафиксированы во всех регионах страны.
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