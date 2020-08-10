За сутки заболевших COVID-19 зафиксировали во всех регионах Украины - статистика
Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121) и Харьковской (117) областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 81 957 заболевших, 44 359 выздоровевших и 1922 умерших. За сутки COVID-19 диагностировали у 1008 пациентов.
Динамика эпидемии коронавируса по регионам:
Динамика эпидемии коронавируса в Украине:
Львовская область – 10 981 заболевших (130 за сутки);
Киев - 9564 (66);
Ровенская - 6923 (83);
Черновицкая - 6777 (108);
Закарпатская - 5809 (44);
Ивано-Франковская - 5797 (121);
Харьковская - 4901 (117);
Волынская - 4327 (45);
Киевская - 4197 (21);
Одесская - 4230 (65);
Тернопольская - 3324 (35);
Винницкая - 2985 (11);
Житомирская - 2154 (23);
Днепропетровская - 1571 (24);
Хмельницкая - 1368 (22);
Черкасская – 1036 (14);
Донецкая - 976 (1);
Черниговская - 1024 (10);
Запорожская - 953 (16);
Кировоградская - 724 (3);
Николаевская - 716 (11);
Сумская - 699 (31);
Полтавская - 497 (3);
Херсонская - 269 (2);
Луганская - 155 (2).
В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
- 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.
- В МВД пригозили ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.
- 7 августа Луцк и Тернополь исключили из красной зоны.
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