За сутки заболевших COVID-19 зафиксировали во всех регионах Украины - статистика

Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили во Львовской (130), Ивано-Франковской (121) и Харьковской (117) областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 81 957 заболевших, 44 359 выздоровевших и 1922 умерших. За сутки COVID-19 диагностировали у 1008 пациентов.

Динамика эпидемии коронавируса по регионам:

Динамика эпидемии коронавируса в Украине:

Львовская область – 10 981 заболевших (130 за сутки);

Киев - 9564 (66);

Ровенская - 6923 (83);

Черновицкая - 6777 (108);

Закарпатская - 5809 (44);

Ивано-Франковская - 5797 (121);

Харьковская - 4901 (117);

Волынская - 4327 (45);

Киевская - 4197 (21);

Одесская - 4230 (65);

Тернопольская - 3324 (35);

Винницкая - 2985 (11);

Житомирская - 2154 (23);

Днепропетровская - 1571 (24);

Хмельницкая - 1368 (22);

Черкасская – 1036 (14);

Донецкая - 976 (1);

Черниговская - 1024 (10);

Запорожская - 953 (16);

Кировоградская - 724 (3);

Николаевская - 716 (11);

Сумская - 699 (31);

Полтавская - 497 (3);

Херсонская - 269 (2);

Луганская - 155 (2).

В статистике не учтены данные с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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