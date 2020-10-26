Коронавирус. В Киеве зафиксированы 308 заболевших за сутки: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах Киева

За сутки в Киеве зафиксированы 308 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 359. От болезни вчера умерли 15 человек, сутками ранее – 10. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 13 медиков. 42 пациента госпитализированы (сутками ранее – 58). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 699 человек, заболели – 34 362. Выздоровели 11 749 пациентов, за сутки – пять.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Оболонский – 3812 заболевших (83 за сутки);

Деснянский – 5416 (44);

Днепровский – 4414 (43);

Печерский – 2845 (33);

Соломенский – 3323 (28);

Шевченковский – 2355 (20);

Подольский – 2285 (16);

Дарницкий – 4959 (16);

Святошинский – 2732 (15);

Голосеевский – 2221 (10).

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 26 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.

За прошедшие сутки в Украине выявили 5426 заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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