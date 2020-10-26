Коронавирус. В Киеве зафиксированы 308 заболевших за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах Киева
За сутки в Киеве зафиксированы 308 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 359. От болезни вчера умерли 15 человек, сутками ранее – 10. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 13 медиков. 42 пациента госпитализированы (сутками ранее – 58). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 699 человек, заболели – 34 362. Выздоровели 11 749 пациентов, за сутки – пять.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Оболонский – 3812 заболевших (83 за сутки);
Деснянский – 5416 (44);
Днепровский – 4414 (43);
Печерский – 2845 (33);
Соломенский – 3323 (28);
Шевченковский – 2355 (20);
Подольский – 2285 (16);
Дарницкий – 4959 (16);
Святошинский – 2732 (15);
Голосеевский – 2221 (10).
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
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