Крещение: в Киеве подготовили места для купания - карта

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Киеве обустроили 12 локаций для купания во время религиозного праздника Крещение. Об этом сообщает пресс-служба Плесо.

На каждой локации 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

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Зоны для купания подготовлены в трех районах города.

Днепровский район: пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке) ,пляж "Венеция" (остров Долобецкий), пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры), пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины), пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины), пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район: пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная), место массового отдыха "Наталья" (залив Оболонь, ул. Приречная), парк "Наталья" (ул. Оболонская Набережная), пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия), озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Деснянский район: зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

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