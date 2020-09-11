Курсантки, на которых в Киеве наехал пьяный майор, отказались от компенсации

Пострадавшие говорят, что родные "не должны отдуваться" за него

Три курсантки, которых на территории воинской части в Киеве сбил на автомобиле майор медицинской службы, отказались от компенсации, объяснив это тем, что жена военного болеет онкозаболеванием. Об этом девушки сказали на брифинге, передает Суспільне.

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"Они (семья майора, - ред.) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок", - сказала одна из пострадавших Александра Гуй.

Другая пострадавшая, Галина Николин, добавила, что родные военнослужащего не виноваты в том, что он сделал, "и не должны нести это бремя и отдуваться за неадекватность его действий".

"Что случилось, то случилось. Возврата назад уже нет. Будем людьми нового поколения, будем киборгами. Вот и все", - сказала третья пострадавшая Татьяна Николаева, которой ампутировали ногу.

25 августа в Киеве, на территории воинской части по улице Зоологической нетрезвый водитель за рулем Toyota Prius сбил трех курсанток военного вуза. Двум пострадавшим ампутировали по одной ноге. У одной из них под вопросом ампутация второй ноги. Третью девушку также прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Вадим Ребрина

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