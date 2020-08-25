В столичной воинской части водитель сбил трех курсанток: они госпитализированы

По данным СМИ, подозреваемый - майор, и он был нетрезв

В Киеве, на территории воинской части по улице Зоологической нетрезвый водитель за рулем Toyota Prius сбил трех курсанток военного вуза. Все трое госпитализированы с переломами конечностей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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В каком именно вузе учатся девушки, правоохранители не уточнили.

По предварительным данным полиции, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания на территории воинской части.

Водитель 1974 года рождения задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Санкция - до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство будет осуществлять военная прокуратура.

Издание dtp.kiev.ua пишет, что подозреваемый имеет звание майора. Одной из пострадавших, по данным журналистов, врачи планируют ампутировать обе ноги.

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Вадим Ребрина

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