На Киев надвигается гроза

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Сегодня, 2 июля, до конца суток в столице ожидается гроза и краткосрочное усиление порывов ветра 15-24 м/с. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Там напоминают, что на время грозы все окна в помещениях должны быть закрыты. Находясь на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра – спрятаться в помещении или природном укрытии.

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Как ранее сегодня сообщалось, днем на большинстве территории страны, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях - дожди, град.

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