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На Осокорках прозвучат выстрелы: ГБР предупреждает о следственном эксперименте 9 марта

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 18:04
На Осокорках прозвучат выстрелы: ГБР предупреждает о следственном эксперименте 9 марта - Фото
Осокорки (Фото - wikipedia.org)

В четверг, 9 марта, жители столичного микрорайона Осокорки могут слышать звуки выстрелов. Киевская городская государственная администрация предупреждает, что это связано с запланированным Госбюро расследований следственным экспериментом.

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9 марта ГБР будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки, поэтому в этой местности могут раздаваться звуки выстрелов, а также возможно ограничение движения.

Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано на 9 марта в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район).

Также ГБР предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

Киевлян просят учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы, а также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости.

  • В конце февраля группировка сил и средств обороны Киева проводила тренировки по подготовке и ведению оборонной операции в условиях наступления вражеских войск на столицу: смотрите видео.
Оксана Житнюк
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