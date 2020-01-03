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На Рождество в центре Киева перекроют несколько улиц

На Рождество в центре Киева перекроют несколько улиц - Фото
Фото: pixabay.com
03.01.2020, 15:47

Также на вход закроют несколько станций метро

На Рождество 7 января в центре Киева будут перекрыты несколько улиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что на Софийской и Контрактовой площадях пройдет "Шествие звездарей", участники которого традиционно выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами. Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом, который пройдет с 15:00 до 21:00. На Контрактовой площади также будут продолжаться праздничные народные гулянья.

7 января с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное закрытие на вход станции метро Золотые ворота. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Майдан Незалежности».

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будут изменено:

№6 - от Минского массива ст. м. Лукьяновская;
№ 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
№ 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

  • 26 декабря 2019 года директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина, представляя результаты соцопроса, рассказала, что каждый пятый украинец (21%) будет праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. 

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