На Рождество в центре Киева перекроют несколько улиц

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На Рождество 7 января в центре Киева будут перекрыты несколько улиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что на Софийской и Контрактовой площадях пройдет "Шествие звездарей", участники которого традиционно выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами. Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом, который пройдет с 15:00 до 21:00. На Контрактовой площади также будут продолжаться праздничные народные гулянья.

7 января с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное закрытие на вход станции метро Золотые ворота. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Майдан Незалежности».

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будут изменено:

№6 - от Минского массива ст. м. Лукьяновская;

№ 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

№ 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

26 декабря 2019 года директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина, представляя результаты соцопроса, рассказала, что к аждый пятый украинец (21%) будет праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января.

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