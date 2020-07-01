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Нарушение карантина в Киеве. Сколько протоколов составили на водителей маршруток

Нарушение карантина в Киеве. Сколько протоколов составили на водителей маршруток - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Mykola Tys/ЕРА)
01.07.2020, 13:18

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян и гостей столицы не заходить в общественный транспорт без маски

В Киеве за последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей маршруток за нарушение регламентов безопасности перевозок. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция.

"И они - выборочно - проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте. Штраф за нарушение предусмотрен от 17 000 до 34 000 грн. За последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков - маршруток - за нарушение ими регламентов безопасности", - сказал Кличко.

Он отметил, что также рейды начали проводить и работники коммунальной службы перевозок.

"За две недели проверок работники коммунальной службы перевозок составили более десяти актов на частные транспортные компании. И, если нарушения выявят повторно, город расторгнет договоры с предприятиями-нарушителями", - отметил Кличко.

Мэр столицы призвал киевлян и гостей столицы не заходить в общественный транспорт без маски, носить маски и в публичных местах.

По данным Офиса президента, Нацполиция за последние сутки вручила 484 протоколов общественным заведениям (рестораны, ночные клубы), где были зафиксированы нарушения карантина.

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Арина Толина
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