Нарушение карантина в Киеве. Сколько протоколов составили на водителей маршруток

В Киеве за последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей маршруток за нарушение регламентов безопасности перевозок. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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По его словам, соблюдение норм безопасности в общественном транспорте контролирует патрульная полиция.
"И они - выборочно - проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте. Штраф за нарушение предусмотрен от 17 000 до 34 000 грн. За последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков - маршруток - за нарушение ими регламентов безопасности", - сказал Кличко.
Он отметил, что также рейды начали проводить и работники коммунальной службы перевозок.
"За две недели проверок работники коммунальной службы перевозок составили более десяти актов на частные транспортные компании. И, если нарушения выявят повторно, город расторгнет договоры с предприятиями-нарушителями", - отметил Кличко.
Мэр столицы призвал киевлян и гостей столицы не заходить в общественный транспорт без маски, носить маски и в публичных местах.
По данным Офиса президента, Нацполиция за последние сутки вручила 484 протоколов общественным заведениям (рестораны, ночные клубы), где были зафиксированы нарушения карантина.
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