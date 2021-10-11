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Обыски в департаменте КГГА. Чиновников подозревают в растрате и подлоге

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 18:08
Обыски в департаменте КГГА. Чиновников подозревают в растрате и подлоге - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Голосеевская окружная прокуратура Киева и Нацполиция проводят обыски в департаменте молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации по делу о растрате бюджетных средств на ремонт стадиона и спортплощадок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как сказано в сообщении, расследование установило, что чиновники коммунального предприятия "Спортивный комплекс", подотчетного департаменту, безосновательно перечислили бюджетные средства подрядчикам за капитальный ремонт стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивных площадок.

Работы, как отмечают в прокуратуре, были выполнены не полностью и по завышенным ценам.

Ущерб территориальной громаде составил более 700 000 грн.

При обыске изъяли документацию о тендерах и финансово-хозяйственных отношениях между КП и частным предприятием.

Двум инженерам технического надзора вручили подозрения по статье о растрате средств в особо крупных размерах или организованной группой. Она предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Также речь идет о служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия. Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 4250 до 12 750 грн.

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Виктория Найдёнова
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киев КГГА бюджет
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