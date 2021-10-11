Обыски в департаменте КГГА. Чиновников подозревают в растрате и подлоге
Голосеевская окружная прокуратура Киева и Нацполиция проводят обыски в департаменте молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации по делу о растрате бюджетных средств на ремонт стадиона и спортплощадок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как сказано в сообщении, расследование установило, что чиновники коммунального предприятия "Спортивный комплекс", подотчетного департаменту, безосновательно перечислили бюджетные средства подрядчикам за капитальный ремонт стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивных площадок.
Работы, как отмечают в прокуратуре, были выполнены не полностью и по завышенным ценам.
Ущерб территориальной громаде составил более 700 000 грн.
При обыске изъяли документацию о тендерах и финансово-хозяйственных отношениях между КП и частным предприятием.
Двум инженерам технического надзора вручили подозрения по статье о растрате средств в особо крупных размерах или организованной группой. Она предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Также речь идет о служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия. Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 4250 до 12 750 грн.
- 14 мая 2021 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".
- 20 мая президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете.
- 8 июля сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности провели обыски в КК "Киевавтодор" и одном из департаментов КГГА. Обыски касаются возможного ущерба на десятки миллионов.
Читайте также: Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР
Комментарии