Обыски в департаменте КГГА. Чиновников подозревают в растрате и подлоге

Голосеевская окружная прокуратура Киева и Нацполиция проводят обыски в департаменте молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации по делу о растрате бюджетных средств на ремонт стадиона и спортплощадок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сказано в сообщении, расследование установило, что чиновники коммунального предприятия "Спортивный комплекс", подотчетного департаменту, безосновательно перечислили бюджетные средства подрядчикам за капитальный ремонт стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивных площадок.

Работы, как отмечают в прокуратуре, были выполнены не полностью и по завышенным ценам.

Ущерб территориальной громаде составил более 700 000 грн.

При обыске изъяли документацию о тендерах и финансово-хозяйственных отношениях между КП и частным предприятием.

Двум инженерам технического надзора вручили подозрения по статье о растрате средств в особо крупных размерах или организованной группой. Она предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Также речь идет о служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия. Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 4250 до 12 750 грн.

14 мая 2021 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".

20 мая президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете.

8 июля сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности провели обыски в КК "Киевавтодор" и одном из департаментов КГГА. Обыски касаются возможного ущерба на десятки миллионов.

Читайте также: Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.