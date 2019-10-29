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Опрос: К кому киевляне относятся лучше всего - инфографика

Опрос: К кому киевляне относятся лучше всего - инфографика - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
29.10.2019, 10:27

Социологи выяснили, к кому жители столицы относятся лучше всего

54% жителей Киева лучше всего относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Социологи уточнили, что 22% опрошенных ответили, что отрицательно, баланс составил +32%.

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"Далее следуют Святослав Вакарчук (39% против 24%, баланс + 15%). Также положительный баланс имеет Дмитрий Разумков (34% против 16%, баланс + 18%)", - отмечается в сообщении.

Опрос проходил с 11 до 22 октября 2019 года методом телефонных интервью среди 803 респондентов, проживающих в Киеве.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%.

 

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Вакарчук Святослав Владимир Зеленский опрос кмис Дмитрий Разумков
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