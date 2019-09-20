Опять мосты. В полиции сказали, что сегодня "минировали" в Киеве

Взрывотехническая служба (Иллюстративное фото: LIGA.net)

Третий день подряд в Киеве складывается неспокойная ситуация из-за ложных сообщений о минировании. Сегодня снова искали взрывчатку на десятках объектов. Их список опубликовала спикер столичной полиции Оксана Блищик на странице в Facebook.

В списке "заминированных" объектов пятницы - 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мосты. По словам Блищик, информация об опасности поступила утром, но проверки показали: взрывчатки там нет.

По факту Печерское управление полиции открыло уголовное дело по ст. 259 Уголовного кодекса о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В среду вечером Мост метро в Киеве был заблокирован вооруженным экс-участников АТО, который заявлял о его якобы заминировании.

Вчера вечером в Киеве искали взрывчатку на мостах и ряде объектов после анонимного сообщения о минировании.

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