Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление карантина. У Кличко показали, как подготовили метро: видео

Ослабление карантина. У Кличко показали, как подготовили метро: видео - Фото
Фото: Telegram Виталия Кличко
24.05.2020, 19:56

Накануне возобновления работы столичного метрополитена мэр Виталий Кличко показал, как его подготовили для соблюдения пассажирами правил безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео из столичного метрополитена, который после ослабления карантина 25 мая заработает в обычном режиме, и напомнил правила безопасного пользования общественным транспортом. Видеозапись опубликована в Telegram мэра столицы.

"Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен – с соблюдением всех мер безопасности", – написал Кличко.

Он напомнил, что при пользовании метро обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Мэр призвал не пренебрегать правилами безопасности.

На обнародованном мэром Киева видео показано, что в столичном метрополитене нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.

  • 23 мая в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус), а также магазины площадью до 1000 кв.м. С 25 мая заработает:  метро в обычном режиме; все рынки и ярмарки; детские и спортивные площадки в парках и скверах.

Читайте также: При 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фото

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
киев метро виталий кличко карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 