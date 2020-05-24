Ослабление карантина. У Кличко показали, как подготовили метро: видео

Фото: Telegram Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео из столичного метрополитена, который после ослабления карантина 25 мая заработает в обычном режиме, и напомнил правила безопасного пользования общественным транспортом. Видеозапись опубликована в Telegram мэра столицы.

"Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен – с соблюдением всех мер безопасности", – написал Кличко.

Он напомнил, что при пользовании метро обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Мэр призвал не пренебрегать правилами безопасности.

На обнародованном мэром Киева видео показано, что в столичном метрополитене нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции, а на стенах и табло содержится информация с напоминанием правил безопасности.

метро в обычном режиме; все рынки и ярмарки; детские и спортивные площадки в парках и скверах. 23 мая в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус), а также магазины площадью до 1000 кв.м. С 25 мая заработает:метро в обычном режиме; все рынки и ярмарки; детские и спортивные площадки в парках и скверах.

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