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23.05.2020, 13:30

При 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фото

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При 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фото
При 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фото
При 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фотоПри 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фото

В КГГА рассказали, как изменятся правила пользования общественным транспортом в столице

Пассажиров будут пускать в транспорт только при наличии защитной маски, а каждые три часа на станциях, платформах и вестибюлях метро должна проходить дезинфекция. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Вагоны метро будут дезинфицироваться во время захода поездов в электродепо и пункты техобслуживания. 

В метро должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещение станций. В случае выявления визуальных признаков ОРВИ - должны мерить температуру: "Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 градусов или с признаками инфекционного заболевания".

Там также должны обеспечить расстояние между пассажирами не менее полутора метров в очередях к кассам и терминалам, на платформах и вестибюлях станции. В случае скопления пассажиров - станции будут частично или полностью закрываться на вход. 

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях. Персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также контролировать их состояние здоровья. К работе не должны допускать людей с признаками ОВРИ. 

Метро Киева провело необходимые работы для возобновления пассажирских перевозок: сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты, пассажирские зоны дезинфицируют в усиленном режиме, установлена маркировка для пассажиров и т.д.

  • 22 мая замглавы КГГА Валентин Мондриевский заявлял, что в метро Киева не будут ограничивать число людей и мерить температуру.
  • Сегодня в Киеве ослабили карантин. 25 мая обещают открыть метро.

Читайте также: Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня

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Теги: киев, метро, карантин, коронавирус, COVID-19
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