При 37,3 и без маски не пустят. Как изменится метро Киева после открытия - фото

Пассажиров будут пускать в транспорт только при наличии защитной маски, а каждые три часа на станциях, платформах и вестибюлях метро должна проходить дезинфекция. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Вагоны метро будут дезинфицироваться во время захода поездов в электродепо и пункты техобслуживания.
В метро должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещение станций. В случае выявления визуальных признаков ОРВИ - должны мерить температуру: "Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 градусов или с признаками инфекционного заболевания".
Там также должны обеспечить расстояние между пассажирами не менее полутора метров в очередях к кассам и терминалам, на платформах и вестибюлях станции. В случае скопления пассажиров - станции будут частично или полностью закрываться на вход.
В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях. Персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также контролировать их состояние здоровья. К работе не должны допускать людей с признаками ОВРИ.
Метро Киева провело необходимые работы для возобновления пассажирских перевозок: сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты, пассажирские зоны дезинфицируют в усиленном режиме, установлена маркировка для пассажиров и т.д.
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