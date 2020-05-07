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Ослабление карантина. В Киеве открылись 10 рынков из 37 - карта

Ослабление карантина. В Киеве открылись 10 рынков из 37 - карта - Фото
Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)
07.05.2020, 12:35

В Киеве открылись 10 рынков, еще 27 возобновят работу, когда будут соответствовать требованиям по эпидемиологической безопасности

В Киеве возобновили работу уже 10 рынков. Об этом сегодня сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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По его словам, 37 рынков, которые должны открыться в Киеве, возобновляют работу постепенно, поскольку должны выполнить требования по эпидемиологической безопасности.

На сегодня, 7 мая, в Киеве работают 10 рынков:

- Демеевский;

- Маяк;

- Печерский;

- Владимирский;

- Базар на Лесной;

- Феофановский;

- Одесский;

- Иллис;

- Выгуровский;

- Бессарабский.

Рынки, которые открылись в Киеве (Фото - пресс-служба мэра)

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Остальные рынки откроются, как только будут готовы работать в соответствии с необходимыми нормами, добавил Кличко.

  • Вчера Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве.
  • За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, заболело пятеро медиков, один человек умер.

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Инфографика - пресс-служба мэра Киева.

Денис Юдин
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