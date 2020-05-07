Ослабление карантина. В Киеве открылись 10 рынков из 37 - карта

В Киеве возобновили работу уже 10 рынков. Об этом сегодня сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
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По его словам, 37 рынков, которые должны открыться в Киеве, возобновляют работу постепенно, поскольку должны выполнить требования по эпидемиологической безопасности.
На сегодня, 7 мая, в Киеве работают 10 рынков:
- Демеевский;
- Маяк;
- Печерский;
- Владимирский;
- Базар на Лесной;
- Феофановский;
- Одесский;
- Иллис;
- Выгуровский;
- Бессарабский.
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Остальные рынки откроются, как только будут готовы работать в соответствии с необходимыми нормами, добавил Кличко.
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Инфографика - пресс-служба мэра Киева.