В Киеве 24 новых случая COVID-19, заболели пятеро медиков

Андреевский спуск во время карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, заболело пятеро медиков, один человек умер. Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - пятеро медиков. За сутки от COVID-19 выздоровели 11 человек, всего выздоровевших в Киеве - 110. С начала эпидемии в столице коронавирус подтвержден у 1675 человек, 29 случаев - летальные.

Больше всего заболевших за сутки в Дарницком (7) и Деснянском (6) районах. В Днепровском и Подольском районах не выявлено ни одного нового случая COVID-19.

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Данные по районам:

Печерский - 361 случай (2 новых);

Дарницкий - 285 (7);

Соломенский - 159 (1);

Голосеевский - 152 (3);

Днепровский - 150 (0);

Деснянский - 148 (6);

Шевченковский - 125 (2);

Оболонский - 117 (1);

Святошинский - 99 (2);

Подольский - 79 (0).

Вчера Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве.

На 09:00 7 мая в Украине подтвержден 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

Сегодня в Минздраве объяснили , откуда в Киево-Печерской Лавре взялись новые больные COVID-19.

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