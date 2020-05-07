В Киеве 24 новых случая COVID-19, заболели пятеро медиков

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, заболело пятеро медиков, один человек умер. Об этом на брифинге заявил мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - пятеро медиков. За сутки от COVID-19 выздоровели 11 человек, всего выздоровевших в Киеве - 110. С начала эпидемии в столице коронавирус подтвержден у 1675 человек, 29 случаев - летальные.
Больше всего заболевших за сутки в Дарницком (7) и Деснянском (6) районах. В Днепровском и Подольском районах не выявлено ни одного нового случая COVID-19.
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Данные по районам:
Печерский - 361 случай (2 новых);
Дарницкий - 285 (7);
Соломенский - 159 (1);
Голосеевский - 152 (3);
Днепровский - 150 (0);
Деснянский - 148 (6);
Шевченковский - 125 (2);
Оболонский - 117 (1);
Святошинский - 99 (2);
Подольский - 79 (0).
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