Киево-Печерская Лавра. Минздрав объяснил, откуда взялись новые больные COVID-19

17 новых больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре – люди, контактировавшие с теми, кто заболел две-три недели назад. Об этом сегодня заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактны с пациентами, заболевшими две-три недели назад", - отметил Степанов.
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По его словам, они находились на самоизоляции. "Сейчас, уже по выходу из самоизоляции, им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест, подтвержден у них COVID-19", - объяснил Степанов.
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Министр подчеркнул, что у органов местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные ограничения, установить санконтроль локально, в данном случае на территории заповедника Киево-Печерской Лавры по представлению главного санврача Киева.
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