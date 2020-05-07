Киево-Печерская Лавра. Минздрав объяснил, откуда взялись новые больные COVID-19

Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

17 новых больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре – люди, контактировавшие с теми, кто заболел две-три недели назад. Об этом сегодня заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактны с пациентами, заболевшими две-три недели назад", - отметил Степанов.

Читайте также: Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19

По его словам, они находились на самоизоляции. "Сейчас, уже по выходу из самоизоляции, им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест, подтвержден у них COVID-19", - объяснил Степанов.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Министр подчеркнул, что у органов местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные ограничения, установить санконтроль локально, в данном случае на территории заповедника Киево-Печерской Лавры по представлению главного санврача Киева.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса. 13 апреля сообщалось , что

ще 32 служителя Киево-Печерской Лавры медики проверяют на коронавирус, у них взяли образцы на ПЦР-тесты. 16 апреля Кличко отмечал , что е

6 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, 17 случаев - в Киево-Печерской Лавре.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE