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Киево-Печерская Лавра. Минздрав объяснил, откуда взялись новые больные COVID-19

Киево-Печерская Лавра. Минздрав объяснил, откуда взялись новые больные COVID-19 - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
07.05.2020, 10:40

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что у 17 новых заболевших только после самоизоляции был обнаружен COVID-19

17 новых больных COVID-19 в Киево-Печерской лавре – люди, контактировавшие с теми, кто заболел две-три недели назад. Об этом сегодня заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактны с пациентами, заболевшими две-три недели назад", - отметил Степанов.

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По его словам, они находились на самоизоляции.  "Сейчас, уже по выходу из самоизоляции, им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест, подтвержден у них COVID-19", - объяснил Степанов.

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Министр подчеркнул, что у органов местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные ограничения, установить санконтроль локально, в данном случае на территории заповедника Киево-Печерской Лавры по представлению главного санврача Киева.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.
  • 6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.
  • 13 апреля сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса.
  • 16 апреля Кличко отмечал, что еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры медики проверяют на коронавирус, у них взяли образцы на ПЦР-тесты.
  • 6 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 68 человек, 17 случаев - в Киево-Печерской Лавре.

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Арина Толина
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