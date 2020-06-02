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Перестрелка в Броварах. Задержаны еще 13 подозреваемых во главе с авторитетом

Перестрелка в Броварах. Задержаны еще 13 подозреваемых во главе с авторитетом - Фото
Фото: twitter.com/AvakovArsen
02.06.2020, 18:13

Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство, сообщил глава МВД

Задержаны еще 13 человек по подозрению в участии в перестрелке в Броварах Киевской области. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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По его словам, задержания прошли в Киеве, Броварах и Ирпене.

"Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!" - написал Аваков.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • Замглавы МВД Антон Геращенко назвал инцидент "криминальной разборкой криминальных кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков". 
Вадим Ребрина
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