Перестрелка в Броварах. Задержаны еще 13 подозреваемых во главе с авторитетом

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Задержаны еще 13 человек по подозрению в участии в перестрелке в Броварах Киевской области. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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По его словам, задержания прошли в Киеве, Броварах и Ирпене.

"Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!" - написал Аваков.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

Замглавы МВД Антон Геращенко назвал инцидент "криминальной разборкой криминальных кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков".