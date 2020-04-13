Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полицейская Skoda сбила мужчину в Киеве - он умер

Полицейская Skoda сбила мужчину в Киеве - он умер - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.04.2020, 11:50

В Киеве служебный автомобиль полиции сбил пешехода на Харьковском шоссе

Вчера, 12 марта, в Киеве служебный полицейский автомобиль Skoda Octavia сбил пешехода на Харьковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Предварительно установлено, что водитель двигался в направлении улицы Фанерной, а пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливать следователи Госбюро расследований.

  • 4 марта 2020-го на Одесской трассе под Киевом из-за тумана более десять машин попали в ДТП.
  • 10 марта в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли три человека, четверо травмированы.
Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
дтп киев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 