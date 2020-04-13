Полицейская Skoda сбила мужчину в Киеве - он умер

Вчера, 12 марта, в Киеве служебный полицейский автомобиль Skoda Octavia сбил пешехода на Харьковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Предварительно установлено, что водитель двигался в направлении улицы Фанерной, а пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливать следователи Госбюро расследований.