Полицейская Skoda сбила мужчину в Киеве - он умер

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Вчера, 12 марта, в Киеве служебный полицейский автомобиль Skoda Octavia сбил пешехода на Харьковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Предварительно установлено, что водитель двигался в направлении улицы Фанерной, а пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливать следователи Госбюро расследований.

4 марта 2020-го на Одесской трассе под Киевом из-за тумана более десять машин попали в ДТП.

10 марта в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи погибли три человека, четверо травмированы.