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31.03.2019, 15:14

Полиция ищет взрывчатку в центре Киева: людей эвакуируют из отеля

Полиция ищет взрывчатку в центре Киева: людей эвакуируют из отеля - Фото
Фото: Нацполиция

Полиция проверяет информацию о возможном заминировании отеля

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В центре Киева из отеля, который находится на улице Институтской, эвакуируют 150 человек из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом пресс-служба Нацполиции Киева

На месте инцидента находятся полицейские, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

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"Киевские правоохранители получили информацию о заминировании здания на улице Институтской", - уточнили в пресс-службе.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

20 апреля 2019 года сообщалось, что здание Министерства иностранных дел РФ в Москве на Смоленской площади эвакуировали после анонимного звонка о заминировании.

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Теги: полиция, киев, заминирование
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