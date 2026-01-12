Полиция: В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В одной из киевских школ ученик напал на учительницу и одноклассника. Об этом сообщила столичная полиция.
Сообщение о происшествии поступило на линию 102 в 08:45 12 января.
Читайте также
По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Правоохранители сообщили о задержании школьника. На месте работает полиция, дополнительную информацию обещают позже.
- В сентябре 2025-го на Закарпатье подросток хотел устроить резню в школе в прямом эфире.
Комментарии (0)