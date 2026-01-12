Полиция: В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника

Фото: Полиция Киева

В одной из киевских школ ученик напал на учительницу и одноклассника. Об этом сообщила столичная полиция.

Сообщение о происшествии поступило на линию 102 в 08:45 12 января.

По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Правоохранители сообщили о задержании школьника. На месте работает полиция, дополнительную информацию обещают позже.