Полиция: В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника
В одной из киевских школ ученик напал на учительницу и одноклассника. Об этом сообщила столичная полиция.

Сообщение о происшествии поступило на линию 102 в 08:45 12 января.

По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Правоохранители сообщили о задержании школьника. На месте работает полиция, дополнительную информацию обещают позже.

  • В сентябре 2025-го на Закарпатье подросток хотел устроить резню в школе в прямом эфире.
