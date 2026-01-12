У Києві учень напав з ножем на вчительку й однокласника. Міг спілкуватись із спецслужбами РФ

Фото: Поліція Києва

В одній із київських шкіл учень напав на вчительку та однокласника. Про це повідомила столична поліція.

Повідомлення про подію надійшло на лінію 102 о 08:45 12 січня.

За попередньою інформацією, один з учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога.

Правоохоронці повідомили про затримання школяра. На місці працює поліція, додаткову інформацію обіцяють згодом.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. Інцидент стався в Оболонському районі Києва, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі Київ24.

"Цей хлопчик 2011 року… завдав ушкоджень і вчительці, і однокласниці, і собі", – сказав він.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:35. Розпочато провадження за статтею про замах на вбивство двох осіб, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, учень дев'ятого класу ножем поранив учительку та однокласника, а потім намагався сховатися у приміщенні школи та порізав собі руки.

Його затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит". Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання.

Під час огляду його телефону знайдено листування, ймовірно, із представниками спецслужб РФ.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:55. За версією поліції, 14-річний школяр у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Попередньо, в однокласника діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступінь тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень.

Після скоєного підліток зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота.

За даними Київської прокуратури, вчителька у важкому стані.

Фото: ОГП