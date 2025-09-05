На Закарпатті підліток хотів влаштувати різанину у школі в прямому ефірі
У Закарпатській області 15-річний учень планував влаштувати різанину у школі й транслювати це в соціальній мережі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За даними голови МВС, підліток планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку.
У цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній зі стримінгових платформ.
Оперативну інформацію про підготовку злочину поліція отримала у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії. Підліток писав про свої наміри в одній із соціальних мереж.
Клименко зазначив, що поліція області діяла оперативно та скоординовано: кіберполіція аналізувала всі наявні дані, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, а біля навчального закладу посилили охорону.
Внаслідок цього напад було попереджено, діти та педагоги залишилися в безпеці. Наразі тривають слідчі дії.
