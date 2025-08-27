У католицькій школі в США сталася стрілянина: загинуло двоє дітей, є поранені

Місце події (Фото: Craig Lassig/EPA)

Щонайменше двоє людей загинули та майже два десятки отримали поранення внаслідок стрілянини в католицькій школі Благовіщення в американському штаті Міннесота. Про це повідомив телеканал ABC News.

Стрілянина сталася вранці 27 серпня за місцевим часом у місті Міннеаполіс. Чоловік відкрив вогонь з вікна церкви на території навчального закладу.

Спочатку міські посадовці заявили журналістам, що стрілець "затриманий" і "активної загрози для громади немає". Згодом стало відомо, що він помер від вогнепального поранення.

Начальник поліції Міннесоти Браян О'Хара розповів, що озброєний чоловік помер на місці події від вогнепального поранення, завданого самому собі.

За даними поліції, загинули двоє дітей (восьми та десяти років). Крім цього, 17 людей, зокрема 14 дітей, отримали поранення. Двоє дітей перебувають у критичному стані.

На стрілянину відреагував президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Мене повністю поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота. ФБР швидко відреагувало і перебуває на місці події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією. Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за всіх причетних", – написав він.

Міністерство внутрішньої безпеки США стежить за стріляниною, заявила очільниця відомства Крісті Ноем.

"Я молюся за жертв цього жахливого нападу та їхні родини", – сказала вона.

