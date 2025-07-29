У Нью-Йорку чоловік застрелив з гвинтівки чотирьох людей, зокрема офіцера поліції

Місце стрілянина (Фото: Lloyd Mitchell/EPA)

У понеділок, 28 липня, у Нью-Йорку чоловік, озброєний гвинтівкою, вбив чотирьох людей, після чого скоїв самогубство. Про це повідомила газета New York Post із посиланням на правоохоронців.

27-річний чоловік, якого ідентифікували як мешканця Лас-Вегаса Шейна Тамуру, увірвався до 44-поверхової будівлі, в якій розташовані Blackstone та штаб-квартира NFL. Він відкрив вогонь по людях близько 18:30 понеділка за місцевим часом (01:30 вівторка за Києвом).

Влада повідомила, що стрілець мав "психічні розлади". Спочатку він застрелив поліціянта у вестибюлі. Потім він вбив жінку, яка ховалася за колоною.

Після цього нападник попрямував до ліфтів і застрелив охоронця, який сховався за столом. Потім нападник піднявся ліфтом на 33-й поверх, де "відкрив стрілянину під час руху", вбивши одну людину, перш ніж вистрілити собі в груди. Ще кілька людей отримали поранення, але вижили.

Фото: Lloyd Mitchell/EPA

Вважається, що Тамура діяв один, повідомила комісарка поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш.

Поліція вилучила зброю стрільця – штурмову гвинтівку Palmetto State Armory AR-15. На місці події було знайдено автомобіль з номерними знаками Невади, зареєстрований на чоловіка.

Поліція обшукала його машину та знайшла футляр для гвинтівки з патронами, заряджений револьвер, додаткові боєприпаси, магазини, рюкзак та ліки, виписані йому.

Джерела повідомили, що Тамура раніше працював охоронцем у казино в Лас-Вегасі. Згідно з фотографією ліцензії, отриманою журналістами, стрілець мав дозвіл на приховане носіння вогнепальної зброї, термін дії якого закінчується у 2027 році.

Фото: New York Post