У США чоловік влаштував різанину в супермаркеті. Поранено 11 осіб – відео

Трьох постраждалих прооперували, частина з них у критичному, а частина – у тяжкому стані

Супермаркет Walmart (Ілюстративне фото: x.com/Walmart)

У Штаті Мічиган чоловік вдарив ножем 11 осіб у магазині Walmart 26 липня. Постраждалі в лікарні, а самого 42-річного нападника затримано, передає CNN.

Шериф округу Гранд-Траверс, де стався інцидент, Майкл Ші повідомив, що інцидент стався біля касової зони супермаркету. Чоловік напав на громадян, імовірно, зі складним ножем. Поліція прибула на місце "протягом кількох хвилин", а спільників у нападника не виявлено.

"Немає жодної інформації, що вказує на наявність інших підозрюваних. Схоже, що все це були випадкові дії", – сказав Ші.

За інформацією лікарні Munson Healthcare, куди доправили постраждалих, п'ятеро з них перебувають у тяжкому стані, а шестеро – у критичному.

За словами шерифа округу, у затриманні підозрюваного брали участь громадяни. На відео помітно, як кілька людей на парковці Walmart кричать чоловікові з ножем, щоб він кинув його і ліг на землю.

У розслідуванні братимуть участь працівники ФБР, повідомив заступник директора Бюро Ден Бонджино.