В США мужчина устроил резню в супермаркете. Ранены 11 человек – видео
В Штате Мичиган мужчина ударил ножом 11 человек в магазине Walmart 26 июля. Пострадавшие в больнице, а сам 42-летний нападавший задержан, передает CNN.
Шериф округа Гранд-Траверс, где произошел инцидент, Майкл Ши сообщил, что инцидент случился возле кассовой зоны супермаркета. Мужчина напал на граждан, вероятно, со складным ножом. Полиция прибыла на место "в течение нескольких минут", а сообщники у нападавшего не обнаружены.
"Нет никакой информации, указывающей на наличие других подозреваемых. Похоже, что все это были случайные действия", – сказал Ши.
По информации больницы Munson Healthcare, где содержатся пострадавшие, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, а шестеро – в критическом.
По словам шерифа округа, в задержании подозреваемого участвовали граждане. На видео заметно, как несколько человек на парковке Walmart кричат мужчине с ножом, чтобы он бросил его и лег на землю.
В расследовании будут принимать участие сотрудники ФБР, сообщил заместитель директора Бюро Дэн Бонджино.
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