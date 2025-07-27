В США мужчина устроил резню в супермаркете. Ранены 11 человек – видео

Трех пострадавших прооперировали, часть из них в критическом, а часть – в тяжелом состоянии

Супермаркет Walmart (Иллюстративное фото: x.com/Walmart)

В Штате Мичиган мужчина ударил ножом 11 человек в магазине Walmart 26 июля. Пострадавшие в больнице, а сам 42-летний нападавший задержан, передает CNN.

Шериф округа Гранд-Траверс, где произошел инцидент, Майкл Ши сообщил, что инцидент случился возле кассовой зоны супермаркета. Мужчина напал на граждан, вероятно, со складным ножом. Полиция прибыла на место "в течение нескольких минут", а сообщники у нападавшего не обнаружены.

"Нет никакой информации, указывающей на наличие других подозреваемых. Похоже, что все это были случайные действия", – сказал Ши.

По информации больницы Munson Healthcare, где содержатся пострадавшие, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, а шестеро – в критическом.

По словам шерифа округа, в задержании подозреваемого участвовали граждане. На видео заметно, как несколько человек на парковке Walmart кричат мужчине с ножом, чтобы он бросил его и лег на землю.

В расследовании будут принимать участие сотрудники ФБР, сообщил заместитель директора Бюро Дэн Бонджино.