В США произошла стрельба в церкви: погибли две женщины

Неизвестный сначала открыл огонь по полицейскому вблизи аэропорта

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

13 июля в баптистской церкви Ричмонд-Роуд в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие и раненые, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

Стрельба произошла около 11:35 (18:35 по Киеву). Полицейский остановил автомобиль возле аэропорта Blue Grass после срабатывания системы распознавания номерных знаков.

Однако мужчина, находившийся за рулем, открыл огонь и ранил сотрудника правоохранительных органов, после чего угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.

Затем мужчина прибыл в баптистскую церковь Ричмонд-Роуд, расположенную примерно в 15 милях от аэропорта.

По словам начальника полиции Лексингтона Лоуренса Везерса, злоумышленник "открыл огонь по людям, находившимся на территории церкви", убив двух женщин 72 и 32 лет, а также ранив двух мужчин.

Обоих пострадавших госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии, другой – в стабильном. Состояние раненого сотрудника дорожной полиции стабильное. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и ликвидировали преступника.

По предварительным данным, подозреваемый мог быть связан с людьми в церкви, сообщил начальник полиции Лексингтона Лоуренс Везерс на пресс-конференции.

Губернатор Кентукки Энди Бешир попросил жителей поблагодарить правоохранительные органы за их реакцию на инциденты.

"Пожалуйста, помолитесь за всех, кто пострадал от этих бессмысленных актов насилия, и поблагодарите за оперативный ответ полицию города Лексингтон и полицию штата Кентукки", – написал он.