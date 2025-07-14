В США произошла стрельба в церкви: погибли две женщины
13 июля в баптистской церкви Ричмонд-Роуд в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие и раненые, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.
Стрельба произошла около 11:35 (18:35 по Киеву). Полицейский остановил автомобиль возле аэропорта Blue Grass после срабатывания системы распознавания номерных знаков.
Однако мужчина, находившийся за рулем, открыл огонь и ранил сотрудника правоохранительных органов, после чего угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.
Затем мужчина прибыл в баптистскую церковь Ричмонд-Роуд, расположенную примерно в 15 милях от аэропорта.
По словам начальника полиции Лексингтона Лоуренса Везерса, злоумышленник "открыл огонь по людям, находившимся на территории церкви", убив двух женщин 72 и 32 лет, а также ранив двух мужчин.
Обоих пострадавших госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии, другой – в стабильном. Состояние раненого сотрудника дорожной полиции стабильное. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и ликвидировали преступника.
По предварительным данным, подозреваемый мог быть связан с людьми в церкви, сообщил начальник полиции Лексингтона Лоуренс Везерс на пресс-конференции.
Губернатор Кентукки Энди Бешир попросил жителей поблагодарить правоохранительные органы за их реакцию на инциденты.
"Пожалуйста, помолитесь за всех, кто пострадал от этих бессмысленных актов насилия, и поблагодарите за оперативный ответ полицию города Лексингтон и полицию штата Кентукки", – написал он.
- В конце июня в США погибли два пожарных во время тушения возгорания на севере штата Айдахо – Впоследствии правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого.
- 12 июля произошла стрельба в центре бельгийской столицы, в Брюсселе – мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а затем был ранен и задержан.
Комментарии (0)