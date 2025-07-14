У США сталася стрілянина в церкві: загинули дві жінки

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

13 липня у баптистській церкві Richmond Road у місті Лексінгтон (штат Кентуккі, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені, повідомляє CNN з посиланням на чиновників.

Стрілянина сталася близько 11:35 (18:35 за Києвом). Поліцейський зупинив автомобіль біля аеропорту Blue Grass після спрацювання системи розпізнавання номерних знаків.

Однак чоловік, що був за кермом, відкрив вогонь та поранив правоохоронця, після цього викрав авто і залишив місце події.

Далі чоловік прибув до баптистської церкви Richmond Road, що приблизно за 15 миль від аеропорту.

За словами начальника поліції Лексінгтона Лоуренса Везерса, зловмисник "відкрив вогонь по особах, які перебували на території церкви", та вбив двох жінок 72 та 32 років, а також поранив двох чоловіків.

Обидвох постраждалих було ушпиталено. Один із них перебуває у критичному стані, інший – у стабільному. Стан пораненого співробітника дорожньої поліції стабільний. Правоохоронці оперативно прибули на місце злочину та ліквідували злочинця.

За попередньою інформацією, підозрюваний міг мати зв'язок з людьми в церкві, повідомив начальник поліції Лексінгтона Лоуренс Везерс під час пресконференції.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир попросив мешканців подякувати правоохоронним органам за їхню реакцію на інциденти.

"Будь ласка, помоліться за всіх, хто постраждав від цих безглуздих актів насильства, і подякуймо за швидку реакцію поліцейського департаменту Лексінгтона та поліції штату Кентуккі", – написав він.