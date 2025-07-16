Поліція Капітолія затримала чоловіка з луком та стрілами біля будівлі Конгресу США
Поліція Капітолія затримала 16 липня чоловіка біля будівлі Конгресу США у Вашингтоні після того, як у нього в автомобілі були знайдені лук і стріли. Про це повідомляє USA Today.
Спочатку увагу офіцерів поліції привернув незвичайний автомобіль, припаркований на Пенсільванія-авеню, до даху якого був прикріплений триколісний велосипед.
Речник поліції додав, що правоохоронці, придивившись уважніше, побачили в машині лук зі стрілами та порожній чохол для зброї.
Згодом чоловік також сказав, що у нього в автомобілі є зброя. Власника автомобіля знайшли одразу за північною барикадою Капітолія та затримали.
Зазначається, що торік поліція Капітолія перевіряла 9474 заяви та прямі погрози на адресу членів Конгресу, включно з їхніми сім'ями та помічниками. У 2017 році таких перевірок заяв було 3939.
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