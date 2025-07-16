Полиция Капитолия задержала мужчину с луком и стрелами возле здания Конгресса США

После задержания мужчина также заявил, что у него в автомобиле есть оружие

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

16 июля полиция Капитолия задержала мужчину возле здания Конгресса США в Вашингтоне после того, как в его автомобиле были обнаружены лук и стрелы. Об этом сообщает USA Today.

Внимание полицейских привлек необычный автомобиль, припаркованный на Пенсильвания-авеню, на крыше которого был прикреплен трехколесный велосипед.

Представитель полиции добавил, что правоохранители, присмотревшись повнимательнее, увидели в машине лук со стрелами и пустой чехол для оружия.

Позже мужчина также заявил, что у него в автомобиле есть оружие. Владельца автомобиля нашли сразу за северной баррикадой Капитолия и задержали.

Отмечается, что в прошлом году полиция Капитолия проверила 9474 заявления и прямых угроз в адрес членов Конгресса, включая их семьи и помощников. В 2017 году таких проверок заявлений было 3939.