Полиция Капитолия задержала мужчину с луком и стрелами возле здания Конгресса США
16 июля полиция Капитолия задержала мужчину возле здания Конгресса США в Вашингтоне после того, как в его автомобиле были обнаружены лук и стрелы. Об этом сообщает USA Today.
Внимание полицейских привлек необычный автомобиль, припаркованный на Пенсильвания-авеню, на крыше которого был прикреплен трехколесный велосипед.
Представитель полиции добавил, что правоохранители, присмотревшись повнимательнее, увидели в машине лук со стрелами и пустой чехол для оружия.
Позже мужчина также заявил, что у него в автомобиле есть оружие. Владельца автомобиля нашли сразу за северной баррикадой Капитолия и задержали.
Отмечается, что в прошлом году полиция Капитолия проверила 9474 заявления и прямых угроз в адрес членов Конгресса, включая их семьи и помощников. В 2017 году таких проверок заявлений было 3939.
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