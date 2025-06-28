WP: Иран готовил покушения на Дональда Трампа и Майка Помпео

В книге о предвыборной кампании президента США сказано, что политики неоднократно были мишенью "врагов страны"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Иран готовил покушение на бывшего госсекретаря США Майкла Помпео в 2022 году и кандидата в президенты Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на книгу "2024: Как Трамп вернул Белый дом и демократы потеряли Америку", которую планируют выпустить в июле 2025 года.

В книге сказано, что Иран практически смог организовать убийство Помпео, узнав когда и в каком отеле Парижа он остановится. Других подробностей не приводится, но сказано, что он "чудом спасся".

Кроме того, в сентябре 2024 года, во время предвыборной кампании накануне выборов президента США, сотрудники разведки сообщили Трампу, что "давний враг США" завербовал киллеров, которые в то время действовали на американской территории.

Отмечается, что материалы книги основаны на интервью с сотнями людей, включая высокопоставленных сотрудников предвыборной кампании, Белого дома и правоохранительных органов, а также на заметках того времени, электронных письмах, записях в календаре и аудиозаписях.

Вероятные угрозы со стороны Ирана, как сказано в книге, вселили в Трампа и его помощников "страх и беспокойство". А это ежедневно влияло на их мышление и привело к серьезным изменениям в расписании и передвижениях тогда еще кандидата в президенты.

Сотрудники службы безопасности фактически превратили Мар-а-Лаго, дом и частный клуб Трампа в Палм-Бич, Флорида, в вооруженный лагерь. Они убедили Трампа лететь на самолете-обманке, принадлежащем Стиву Уиткоффу.

В другие дни, когда Трамп летал на собственном самолете, агенты Секретной службы летали на самолетах-приманках и ехали по взлетно-посадочной полосе позади него во время взлетов ради дополнительных мер безопасности. Агенты опасались снайперов и ракет.

Отмечается, что иранские киллеры пытались убить американских чиновников по крайней мере трижды за три года, предшествовавших выборам Трампа. Власти США расследовали, были ли какие-либо связи с Ираном у кого-либо из участников покушений на уже президента США, но пока не выявили.

При этом угрозы, описанные в книге, не ограничивались только этой страной.