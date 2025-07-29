В Нью-Йорке мужчина застрелил из винтовки четырех человек, в том числе офицера полиции
В понедельник, 28 июля, в Нью-Йорке мужчина, вооруженный винтовкой, убил четырех человек, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранителей.
27-летний мужчина, которого идентифицировали как жителя Лас-Вегаса Шейна Тамуру, ворвался в 44-этажное здание, в котором расположены Blackstone и штаб-квартира NFL. Он открыл огонь по людям около 18:30 понедельника по местному времени (01:30 вторника по Киеву).
Власти сообщили, что у стрелка были "психические расстройства". Сначала он застрелил полицейского в вестибюле. Затем он убил женщину, которая пряталась за колонной.
После этого нападавший направился к лифтам и застрелил охранника, спрятавшегося за столом. Затем нападавший поднялся на лифте на 33-й этаж, где "открыл стрельбу во время движения", убив одного человека, прежде чем выстрелить себе в грудь. Еще несколько человек получили ранения, но выжили.
Считается, что Тамура действовал один, сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.
Полиция изъяла оружие стрелка – штурмовую винтовку Palmetto State Armory AR-15. На месте происшествия был найден автомобиль с номерными знаками Невады, зарегистрированный на мужчину.
Полиция обыскала его машину и нашла футляр для винтовки с патронами, заряженный револьвер, дополнительные боеприпасы, магазины, рюкзак и лекарства, выписанные ему.
Источники сообщили, что Тамура ранее работал охранником в казино в Лас-Вегасе. Согласно фотографии лицензии, полученной журналистами, стрелок имел разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия, срок действия которого истекает в 2027 году.
- 14 июля в США произошла стрельба в церкви на территории штата Кентукки, погибли две женщины.
- 16 июля полиция Капитолия задержала мужчину возле здания Конгресса США в Вашингтоне после того, как у него в автомобиле были найдены лук и стрелы.
Комментарии (0)