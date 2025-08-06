У США на військовій базі Форт-Стюарт сталася стрілянина – пʼятеро солдатів поранено
Одна з найбільших військових баз США Форт-Стюарт, розташована у штаті Джорджія, 6 серпня була частково заблокована через стрілянину. Внаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро солдатів, повідомили на Facebook-сторінці армійського аеродрому Fort Stewart-Hunter.
Інцидент стався близько 10:56 (17:56 за київським часом) у комплексі другої бойової групи бронетанкової бригади.
Військова поліція одразу вирушила на місце, а об’єкт було заблоковано об 11:04 (18:04 за Києвом). Стрільця затримали о 11:35 (18:35 за Києвом).
Основну частину бази відкрили для пересування вже о 12:10 (19:10 за київським часом), втім, комплекс, де сталася стрілянина, досі залишається заблокованим.
Пораненим солдатам надали медичну допомогу на місці, після чого їх доправили до громадської армійської лікарні. За інформацією командування, активної загрози для громади немає.
Президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину на військовій базі Форт-Стюарт у Джорджії, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
"Білий дім стежить за ситуацією", – сказала Лівітт.
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