В США на военной базе Форт-Стюарт произошла стрельба – пятеро солдат ранены

Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о стрельбе на военной базе в Джорджии

Военная база армии США Форт-Стюарт (Фото: Flickr)

Одна из крупнейших военных баз США Форт-Стюарт, расположенная в штате Джорджия, 6 августа была частично заблокирована из-за стрельбы. В результате инцидента ранения получили пятеро солдат, сообщили на Facebook-странице армейского аэродрома Fort Stewart-Hunter.

Инцидент произошел около 10:56 (17:56 по киевскому времени) в комплексе второй боевой группы бронетанковой бригады.

Военная полиция сразу отправилась на место, а объект был заблокирован в 11:04 (18:04 по Киеву). Стрелка задержали в 11:35 (18:35 по Киеву).

Основную часть базы открыли для передвижения уже в 12:10 (19:10 по киевскому времени), впрочем, комплекс, где произошла стрельба, до сих пор остается заблокированным.

Раненым солдатам оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в общественную армейскую больницу. По информации командования, активной угрозы для общества нет.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе на военной базе Форт-Стюарт в Джорджии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Белый дом следит за ситуацией", – сказала Ливитт.

Справка Форт-Стюарт – это военная база армии США, предназначенная для подготовки, развертывания и поддержки боевых частей. Она является домом для третьей пехотной дивизии США и используется как активными, так и резервными подразделениями. Расположена примерно в 40 милях (64 км) к юго-западу от города Саванна в штате Джорджия. На ее территории проживают более 10 000 человек – военнослужащих, членов их семей и гражданских работников армии. Форт-Стюарт – это военная база армии США, предназначенная для подготовки, развертывания и поддержки боевых частей. Она является домом для третьей пехотной дивизии США и используется как активными, так и резервными подразделениями. Расположена примерно в 40 милях (64 км) к юго-западу от города Саванна в штате Джорджия. На ее территории проживают более 10 000 человек – военнослужащих, членов их семей и гражданских работников армии.