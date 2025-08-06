В США на военной базе Форт-Стюарт произошла стрельба – пятеро солдат ранены
Одна из крупнейших военных баз США Форт-Стюарт, расположенная в штате Джорджия, 6 августа была частично заблокирована из-за стрельбы. В результате инцидента ранения получили пятеро солдат, сообщили на Facebook-странице армейского аэродрома Fort Stewart-Hunter.
Инцидент произошел около 10:56 (17:56 по киевскому времени) в комплексе второй боевой группы бронетанковой бригады.
Военная полиция сразу отправилась на место, а объект был заблокирован в 11:04 (18:04 по Киеву). Стрелка задержали в 11:35 (18:35 по Киеву).
Основную часть базы открыли для передвижения уже в 12:10 (19:10 по киевскому времени), впрочем, комплекс, где произошла стрельба, до сих пор остается заблокированным.
Раненым солдатам оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в общественную армейскую больницу. По информации командования, активной угрозы для общества нет.
Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе на военной базе Форт-Стюарт в Джорджии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Белый дом следит за ситуацией", – сказала Ливитт.
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