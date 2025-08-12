У Техасі чоловік відкрив вогонь по людях біля магазину. Загинуло троє людей, серед них – дитина

За даними поліції, підозрюваний – чоловік близько 30 років з "психічними розладами"

Поліція (Ілюстративне фото: EPA)

У столиці американського штату Техас озброєний чоловік відкрив вогонь на стоянці магазину Target, убивши двох дорослих і дитину. Про це повідомляє АР із посиланням на заяву поліції.

Начальниця поліції Остіна Ліза Девіс повідомила, що підозрюваний – чоловік близько 30 років з "психічними розладами". Поліція додала, що мотив злочину все ще встановлюється.

Фото: AP

Підозрюваний втік з місця події на викраденому автомобілі, розбив його, а потім викрав ще один з автосалону, повідомила Девіс. Його затримали приблизно за 32 кілометри звідти, на півдні Остіна, де його й взяли під варту.

За даними поліції, коли правоохоронці прибули на виклик, виявили трьох людей з вогнепальними пораненнями на паркувальному майданчику магазину Target.

Дорослий і дитина загинули на місці, ще одна поранена людина померла по дорозі в лікарню.