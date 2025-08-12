В Техасе мужчина открыл огонь по людям. Погибли три человека, среди них – ребенок

По данным полиции, подозреваемый – мужчина около 30 лет с "психическими расстройствами"

Полиция (Иллюстративное фото: EPA)

В столице американского штата Техас вооруженный мужчина открыл огонь на парковке магазина Target, убив двух взрослых и ребенка. Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление полиции.

Начальник полиции Остина Лиза Дэвис сообщила, что подозреваемый – мужчина около 30 лет с "психическими расстройствами". Полиция добавила, что мотив преступления все еще устанавливается.

Фото: AP

Подозреваемый скрылся с места происшествия на угнанном автомобиле, разбил его, а затем угнал еще один из автосалона, сообщила Дэвис. Его задержали примерно в 32 километрах оттуда, на юге Остина, где его и взяли под стражу.

По данным полиции, когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями на парковке магазина Target.

Взрослый и ребенок погибли на месте, еще один раненый человек умер по дороге в больницу.