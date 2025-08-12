В Техасе мужчина открыл огонь по людям. Погибли три человека, среди них – ребенок
В столице американского штата Техас вооруженный мужчина открыл огонь на парковке магазина Target, убив двух взрослых и ребенка. Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление полиции.
Начальник полиции Остина Лиза Дэвис сообщила, что подозреваемый – мужчина около 30 лет с "психическими расстройствами". Полиция добавила, что мотив преступления все еще устанавливается.
Подозреваемый скрылся с места происшествия на угнанном автомобиле, разбил его, а затем угнал еще один из автосалона, сообщила Дэвис. Его задержали примерно в 32 километрах оттуда, на юге Остина, где его и взяли под стражу.
По данным полиции, когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями на парковке магазина Target.
Взрослый и ребенок погибли на месте, еще один раненый человек умер по дороге в больницу.
- 13 июля в церкви в городе Лексингтон, штата Кентукки, что в США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли две женщины, еще двое мужчин получили ранения.
- 6 августа в США на военной базе Форт-Стюарт произошла стрельба. В результате инцидента ранения получили пять солдат.
