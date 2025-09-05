В Закарпатье подросток хотел устроить резню в школе в прямом эфире

По предварительной информации, подросток планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети

Удалены вещи у подростка (Фото: facebook.com/iklymenko.fb)

В Закарпатской области 15-летний ученик планировал устроить резню в школе и и транслировать это в социальной сети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По данным главы МВД, подросток планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке.

В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

Оперативную информацию о подготовке преступления полиция получила в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. Подросток писал о своих намерениях в одной из социальных сетей.

Клименко отметил, что полиция области действовала оперативно и скоординировано: киберполиция анализировала все имеющиеся данные, криминальная полиция проводила оперативные мероприятия, а возле учебного заведения усилили охрану.

В результате нападение было предупреждено, дети и педагоги остались в безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия.