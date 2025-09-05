В Закарпатье подросток хотел устроить резню в школе в прямом эфире
В Закарпатской области 15-летний ученик планировал устроить резню в школе и и транслировать это в социальной сети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По данным главы МВД, подросток планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке.
В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.
Оперативную информацию о подготовке преступления полиция получила в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. Подросток писал о своих намерениях в одной из социальных сетей.
Клименко отметил, что полиция области действовала оперативно и скоординировано: киберполиция анализировала все имеющиеся данные, криминальная полиция проводила оперативные мероприятия, а возле учебного заведения усилили охрану.
В результате нападение было предупреждено, дети и педагоги остались в безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия.
- 13 июля в церкви в городе Лексингтон, штата Кентукки, что в США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли две женщины, еще двое мужчин получили ранения.
- 29 августа в католической школе в США произошла стрельба. В результате инцидента погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения.
Комментарии (0)