Полиция задержала мужчину, унижавшего погибших военных в центре Киева – фото

Задержанный (Фото: Национальная полиция)

Столичные правоохранители задержали мужчину, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих и снимал это на видео. Об этом сообщила полиция Киева.

По данным полицейских, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинцев и унижал военных, в том числе защитников, погибших на войне.

Полицейские Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали злоумышленника вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице.

Открыто уголовное производство по статье об оправдывании или признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался о погибших защитниках и унижал военных, появилась в соцсетях накануне.

7 октября правоохранители задержали женщину, которая восхваляла российского агрессора на столичном вокзале и свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время воздушной тревоги.

В тот же день стало известно, что СБУ возбудила производство против режиссера Анастасии Трофимовой. Ей инкриминируют оправдание и признание российской агрессии правомерной.