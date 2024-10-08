Поліція затримала чоловіка, який принижував загиблих військових у центрі Києва – фото

Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі

Затриманий (Фото: Національна поліція)

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військовослужбовців і фільмував це. Про це повідомила поліція Києва.

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За даними поліціянтів, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українців та принижував військових, зокрема захисників, які загинули на війні.

Працівники поліції Києва спільно з працівниками Служби безпеки України затримали зловмисника поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії Росії проти України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався про загиблих захисників та принижував військових, з'явилось у соцмережах напередодні.

7 жовтня правоохоронці затримали жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі й зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги.

Того самого дня стало відомо, що СБУ порушила провадження проти режисерки Анастасії Трофімової. Їй інкримінують виправдовування та визнання російської агресії правомірною.